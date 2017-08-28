Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,21% - до 1132,33 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,06% - до 286,42 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 64,2 млн грн, в том числе акциями – 1,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Центрэнерго" (+1,78%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,43%).

В "красной зоне" завершили торги акции "Укрнафты" (-0,87%), "Мотор Сичи" (-0,6%) и "Донбассэнерго" (-0,48%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,51%) и "Центрэнерго" (+0,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 1,9% - до 568,14 пункта при объеме торгов 4,2 млн злотых (29,4 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели акции "Милкиленда" (-3,55%), "Астарты" (-3,16%) и "Кернела" (-1,85%).

Выросли в цене только акции агрохолдинга ИМК (+0,59%).