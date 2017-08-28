Экономика

18:36 28.08.2017

ФГВФЛ на минувшей неделе реализовал активы 34 банков на общую сумму 126,44 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на минувшей неделе реализовал активы 34 банков на общую сумму 126,44 млн грн.

Согласно сообщению на веб-сайте ФГВФЛ, в том числе 97,5 млн грн было привлечено в результате проведения аукционов по реализации прав требования по кредитам, 29,15 млн грн – по продаже основных средств.

В частности, состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам Брокбизнесбанка на общую сумму 28,01 млн грн, Захидинкомбанка - на 5,28 млн грн, ВиЭйБи Банка – на 2,31 млн грн.

Основные средства банка "Софийский" были проданы за 9,05 млн грн, Терра Банка – за 3,81 млн грн.

Права требования по кредитам и основные средства Платинум Банка были реализованы на сумму 59,01 млн грн, банка "Форум" – на 6,63 млн грн, Фидобанка - на 3,22 млн грн, УПБ – на 2,86 млн грн, Дельта Банка – на 1,46 млн грн.

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