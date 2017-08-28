ВХСУ отказал агрофирме "СвижачОК" в обжаловании решений предыдущих инстанций о взыскании с нее 92,5 млн грн

Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) отказал ПАО "СвижачОК" (ранее ООО "Житлобудинвест-2008", Запорожская обл.) в удовлетворении кассационной жалобы на решение Хозяйственного суда Запорожской обл. от 5 декабря 2016 года и Донецкого апелляционного суда от 4 апреля 2017 года по иску Ощадбанка (Киев) о взыскании с общества 92 млн 489,060 тыс. грн долга.

Соответствующее решение, текст которого обнародован в Едином государственном реестре судебных решений, суд вынес по итогам заседания 14 августа 2017 года.

Данная задолженность состоит из 50 млн грн основной суммы долга по облигациям, 11,975 млн грн начисленных процентов по ценным бумагам, 1 млн 711,245 тыс. грн – начисленных 3% годовых за просрочку выполнения обязательств по уплате номинальной стоимости и начисленных процентов, 4 млн 869,370 тыс. грн – инфляционных потерь банка в результате просрочки погашения основной суммы и начисленных процентов, а также 23 млн 933,444 тыс. грн пени, начисленной за период просрочки (с 19 августа 2015 года по 25 августа 2016 года).

ВСХУ подтвердил верность выводов судов предыдущих инстанций о том, что Ощадбанк, как предусмотрено проспектом эмиссии облигаций, в установленный срок направил агропредприятию заявление с требованием обратного выкупа ценных бумаг. В свою очередь агропредприятие не предоставило доказательства о принятии мер, направленных на выкуп облигаций.

Как сообщалось, ПАО "СвижачОК" в начале июля 2013 года успешно завершило размещение облигаций серии "А" в результате чего привлекло 100 млн грн.

Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн выпущены в бездокументарной форме. Их размещение проходило без привлечения андеррайтера на фондовой бирже "Перспектива" (Киев).

Срок обращения облигаций – до 14 августа 2017 года. В то же время, условия выпуска предусматривают ежегодную оферту.

Процентная ставка на первый-второй купонные периоды установлена на уровне 16% годовых.

Привлеченные средства агрофирма планировала направить на строительство мясокомбината в Киевской области, а также на создание нового свинокомплекса, закупку оборудования, реконструкцию и модернизацию производственных мощностей существующего свинокомплекса, закупку племенного стада и строительство элеватора.

ПАО "СвижачОК" основано в 1998 году. Современный животноводческий комплекс агрофирмы производит около 550 голов товарных свиней в месяц. Основными его клиентами являются мясоперерабатывающие предприятия Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на конец второго квартала 2017 года единственным акционером общества являлся корпоративный негосударственный пенсионный фонд Национального банка Украины.