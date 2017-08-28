Экономика

18:26 28.08.2017

Банкиры Уолл-стрит продают акции своих компаний, потеряв надежду на Трампа

Руководители и члены советов директоров шести крупнейших банков США по объему активов в этом году последовательно продавали акции своих компаний, свидетельствуют расчеты Financial Times с опорой на данные, отслеживаемые агентством.

Одновременно аналитики призывали вкладываться в финансовый сектор в расчете на то, что президент США Дональд Трамп добьется смягчения регулирования в отрасли, снизит налоги и увеличит вложения в инфраструктуру. В сочетании с растущими процентными ставками такие изменения должны были положительно повлиять на все показатели банков.

С начала 2017 года инсайдеры шести ведущих банков Уолл-стрит - JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley - в общей сложности продали на открытом рынке на 9,32 млн больше акций собственных банков, чем купили. Объемы продаж при этом превышали покупки в 14 раз.

В прошлом году инсайдеры JPMorgan, Citigroup и Bank of America, напротив, предпочитали вкладываться в акции своих банков. Решение главы JPMorgan Джейми Даймона купить полмиллиона акций банка в середине февраля 2016 года помогло остановить отток капитала из этого сектора, поскольку сделки топ-менеджеров считаются на рынке важным сигналом.

По мнению ряда экспертов, инсайдерская распродажа объясняется разочарованием в экономической программе Д.Трампа. Акции банков стали барометром успеха или провала действий президентской администрации в США, считает кредитный аналитик UBS Роберт Смолли.

На закрытие торгов 25 августа отраслевой индекс KBW Banks, объединяющий 24 финкомпании, был лишь на 3% выше, чем на начало текущего года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют более чем на 1 тыс. грн

"Укрзализныця" констатирует рост количества ДТП на ж/д переездах в выходные

Германия предоставит 1,5 млн евро для помощи детям и пожилым людям на Донбассе

"Укрзализныця" отменила закупку 6 дизель-поездов на 1,6 млрд грн

Автогаз подорожал еще на 50 коп/л

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГВФЛ на минувшей неделе реализовал активы 34 банков на общую сумму 126,44 млн грн

ВХСУ отказал агрофирме "СвижачОК" в обжаловании решений предыдущих инстанций о взыскании с нее 92,5 млн грн

Carlsberg Ukraine изучает причины презентации пива "Львівське" российскими компаниями на виставке в Испании

Цены на нефть усилили снижение

Bunge инвестирует $30 млн в расширение производственно-перевалочного комплекса в Николаевском морпорту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать аминокислоты на price.ua
РЕКЛАМА