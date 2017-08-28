Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 0,6%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 21 по 28 августа сократились на 0,6% (на 9,5 тыс. тонн) – до 1 млн 702,2 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, за этот период запасы углей антрацитовой группы снизились на 1,8% (на 10,8 тыс. тонн) – до 580,6 тыс. тонн, тогда как газовой группы – возросли на 0,1% (на 1,3 тыс. тонн), до 1 млн 121,6 тыс. тонн.

В то же время запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю возросли на 1,5% (на 4,6 тыс. тонн) – до 316,8 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 28 августа превышают показатель 21 августа на 6,1% (на 11,4 тыс. тонн) – до 197,9 тыс. тонн, тогда как запасы углей газовой группы снизились на 5,4% (на 6,8 тыс. тонн) – до 118,9 тыс. тонн.

Ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион отмечал, что снижение в июле-августе запасов угля на складах ТЭС связано с прохождением летнего пика потребления электроэнергии и проведения плановых ремонтов на блоках атомных электростанций (АЭС) в рамках их подготовки к работе зимний период.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

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