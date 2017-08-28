"Укрзализныця" констатирует рост количества ДТП на ж/д переездах в выходные

Количество ДТП на переездах и путях украинских железных дорог возрастает на праздничные и выходные дни, констатирует ПАО "Укрзализныця".

Как сообщила его пресс-служба в понедельник, водитель легкового автомобиля Lexus 28 августа в 09:40 на перегоне Новые Безрадичи – Подгорцы, Киевской области, нарушив правила дорожного движения, выехал на запрещающие показатели сигнализации и спровоцировал столкновение с пассажирским поездом Бердянск - Киев. Травмированных нет. В течение часа движение поездов на участке не осуществлялось.

Кроме того, 27 августа в 6:40 на перегоне Добросин - Рава-Русская во Львовской области, на переезде с дежурным работником и при закрытых шлагбаумах автомобиль Volkswagen въехал в бетонные блоки ограждения. Пострадавших нет. В тот же день в 22:00 на перегоне Попельня - Сквира, Житомирской области, водитель автомобиля Honda, нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд, где столкнулся с грузовым поездом. Травмированных нет. Задержка поезда составила более часа.

Помимо того, 23 августа в 23:12 на перегоне Каланчак - Вадим в Херсонской области водитель автомобиля Volkswagen, игнорируя световую и звуковую сигнализацию, выехал на переезд и въехал в правый бок дизель-поезда Николаев Грузовой - Вадим. Пострадавших нет. Поезд отправился с задержкой на два часа.

23 августа в 7:05 на перегоне Рубежное - Кременное водитель грузового автомобиля Mercedes выехал на переезд при исправно работающей светофорной сигнализации при закрытии шлагбаума. Из-за отказа двигателя автомобиль остановился на пути. Машинист пассажирского поезда Лисичанск - Харьков заметил грузовик и применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. Во время ДТП повреждены кабина и кузов грузовика, на переезде требуют ремонта опора освещения, ручной поворотный шлагбаум и релейная шкаф. К счастью, травмированных нет. Задержка поезда составила более полутора часов.

В целом за семь месяцев 2017 года на железнодорожных переездах и путях произошло 46 случаев ДТП, в том числе 41 случай на переездах и пять - на путях. В результате дорожно-транспортных происшествий погибло 14 человек и 11 травмировано. По сравнению с соответствующим периодом 2016 количество ДТП увеличилось на один случай и на 12 человек увеличилось число погибших, на три человека количество травмированных.

"Железнодорожники в очередной раз призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными, относиться ответственно к собственной безопасности, а также к жизни и здоровье своих пассажиров",- резюмирует "Укрзализыця".