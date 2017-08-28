Фондовые индексы США растут, несмотря на последствия урагана "Харви"

Американские фондовые индексы США растут в ходе торгов в понедельник, доллар и нефть дешевеют, золото может завершить сессию на отметке выше $1300 за тройскую унцию в первый раз в этом году.

Инвесторы внимательно следят за бумагами нефтегазовых компаний, пытаясь оценить масштабы ущерба нефтеперерабатывающим предприятиями Техаса после урагана "Харви", обрушившегося на побережье Мексиканского залива в прошлую пятницу и бушевавшего все выходные, пишет The Wall Street Journal.

В понедельник "Харви" ослабел до тропического шторма и переместился в Луизиану, власти которой вслед за Техасом объявили чрезвычайное положение.

По предварительным оценкам, ущерб от "Харви" с учетом наводнения в Техасе может превысить $30 млрд, заявил агентству Bloomberg эксперт Enki Research Чак Уотсон. В таком случае "Харви" войдет в топ-8 самых разрушительных ураганов в истории США. При этом, по словам Ч.Уотсона, страховка покроет лишь около четверти ущерба от стихийного бедствия - 27%, что является довольно низким показателем.

Вместе с тем страховые брокеры предупреждают, что полная оценка последствий "Харви" и ущерба займет как минимум несколько недель.

Из-за "Харви" в Техасе приостановлена работа НПЗ совокупной мощностью 2,26 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 12% всех перерабатывающих мощностей в стране.

Хьюстон - четвертый по величине город США, один из крупнейших портов и центров нефтепереработки - пытается справиться с наводнением после урагана "Харви". По оценкам метеорологов, в Хьюстоне и его окрестностях за неделю ожидается годовая норма осадков - 50 дюймов (127 осадков), что является рекордом для Техаса.

Котировки акций Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. повысились на 0,2% с начала основной сессии. Exxon закрыла второй по величине НПЗ в США - Baytown в пригороде Хьюстона из-за наводнения. Бензин в США подорожал на 3,9% в ходе торгов в понедельник.

Цена акций страховщика Travelers упала на 2,7% из-за ожидаемых масштабных выплат в связи с ураганом "Харви". Travelers - один из крупнейших страховщиков коммерческих рисков в США и единственная страховая компания в составе индекса Dow Jones Industrial Average.

Акции других страховых компаний также ушли в минус: Chubb потеряла 1,2%, Allstate - 1,9%.

Стоимость бумаг фармкомпании Kite Pharma Inc. подскочила на 28,8%. Gilead Sciences Inc. купит Kite Pharma за $11 млрд, или $180 за акцию - на 29% больше цены закрытия в прошлую пятницу. Курс акций Gilead повысился на 2,1%.

Кроме того, внимание инвесторов снова могут привлечь акции ритейлеров. Amazon.com Inc. с понедельника существенно снизила цены на ряд продуктов в магазинах Whole Foods (более чем наполовину в некоторых случаях), что усилит конкурентное давление на другие сети продовольственных магазинов в США.

Между тем акции компаний, управляющих магазинами товаров для дома и ремонта, дорожают в понедельник в ожидании повышенного спроса после урагана: Lowe's Cos. прибавила 1,9%, Home Depot - 1,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:44 МСК 28 августа повысился на 16,14 пункта (0,07%) и составил 21829,81 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 4,32 пункта (0,18%) - до 2447,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 11,60 пункта (0,19%) и составил 6277,24 пункта.