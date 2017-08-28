Экономика

16:46 28.08.2017

ГП "Антонов" в I полугодии сократило чистую прибыль на 67%

ГП "Антонов" (Киев) в январе-июне 2017 года сократило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) на 66,59% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 22,79 млн грн.

Согласно финансовому отчету на сайте предприятия, его чистый доход в первом полугодии возрос на 37,7% - до 2 млрд 222,79 млн грн.

По данным компании, в январе-марте 2017 года чистая прибыль ГП "Антонов" по УСБУ сократилась на 69,9% - до 24,01 млн грн, чистый доход возрос на 30,84% - до 1,17 млрд грн.

ГП "Антонов" ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает более чем с 75 странами мира.

По решению правительства, с апреля 2015 года предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

По итогам 2016 года чистая прибыль ГП "Антонов" по УСБУ возросла в 4,1 раз (316,6%) по сравнению с 2015 годом – до 178,1 млн грн, чистый доход сократился на 0,16% - до 3,64 млрд грн.

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