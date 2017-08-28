Экономика

16:33 28.08.2017

ФГВФЛ продлил ликвидацию банка "Старокиевский" на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию банка "Старокиевский" (Киев) на один год – до 17 сентября 2018 года, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, на такой же период продлены полномочия ликвидатора банка Любови Пантиний.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре 2014 года решил ликвидировать банк "Старокиевский".

Банк "Старокиевский" основан в 1991 году. На 1 апреля 2014 года его акционерами являлись ООО "СВМ Лтд."(21,75%), ООО "Компрайс" (20,85%) и ООО "Комтех" (24,13%), ЧАО "СК "МД-Гарант" (21,07%), Д. Виленский (7,83%), Ю. Яременко (4,37%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 года по размеру общих активов банк "Старокиевский" занимал 148-е место (413,806 млн грн) среди 173 действовавших в стране банков.

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