ФГВФЛ продлил ликвидацию банка "Старокиевский" на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию банка "Старокиевский" (Киев) на один год – до 17 сентября 2018 года, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, на такой же период продлены полномочия ликвидатора банка Любови Пантиний.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре 2014 года решил ликвидировать банк "Старокиевский".

Банк "Старокиевский" основан в 1991 году. На 1 апреля 2014 года его акционерами являлись ООО "СВМ Лтд."(21,75%), ООО "Компрайс" (20,85%) и ООО "Комтех" (24,13%), ЧАО "СК "МД-Гарант" (21,07%), Д. Виленский (7,83%), Ю. Яременко (4,37%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 года по размеру общих активов банк "Старокиевский" занимал 148-е место (413,806 млн грн) среди 173 действовавших в стране банков.