Экономика

16:22 28.08.2017

Финальный аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" не состоится

Запланированный 29 августа последний аукцион по продаже Фондом государственного имущества (ФГИ) 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы правления "Украинской биржи" (УБ, Киев) Евгений Комиссаров.

Как сообщалось, компания Ornex, входящая в группу "СКМ", приобрела на фондовой бирже ПФТС 18 августа по 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" и ПАО "Киевэнерго", выставленных на продажу ФГИ Украины. Цена 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" составила 417,163 млн грн, что на 20% выше стартовой цены, тогда как 25% акций "Киевэнерго" были куплены по стартовой цене в 759,633 млн грн.

Помимо этого, Ornex 16 августа приобрела на аукционе ФГИ 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене 143,8 млн грн. Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Запланированные в тот же день – 16 августа - аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже") и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок.

По этой же причине 15 августа и 22 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" на "Украинской бирже".

Повторный аукцион по продаже 25% "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" запланирован 30 августа. Организаторы торгов остаются прежними.

Помимо этого, 31 августа на ПФТС запланировано еще два аукциона: по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго".

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