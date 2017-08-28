Германия предоставит 1,5 млн евро для помощи детям и пожилым людям на Донбассе

Германия предоставит 1,5 млн евро Детскому фонду ООН ЮНИСЕФ на проект безотлагательной помощи детям, матерям, молодежи и пожилым людям, которые страдают от конфликта на востоке Украины, сообщает немецкое посольство.

"После того как Германия недавно приняла решение о предоставлении еще одного гранта в размере 1 млн евро на гуманитарные мероприятия управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), будет предоставлена и поддержка проекта безотлагательной помощи детского фонда ООН ЮНИСЕФ (Emergency Response in Eastern Conflict Areas of Ukraine) в размере дополнительных 1,5 млн евро", - сказано в сообщении на сайте посольства Германии в Киеве в понедельник.

Помощь предоставят для помощи младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям преклонного возраста.

"При этом, прежде всего, речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированном обеспечении доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий", - информирует немецкое посольство.

В сообщении отмечается, что Германия и далее солидарна с народом Украины и в будущем будет помогать тем, кто попал в беду в связи с событиями на Донбассе.

Посольство напоминает, что Германия в форме нынешнего гранта наращивает размер помощи населению Украины, предоставив только в 2017 году более 26 млн евро. А объем общей немецкой поддержки проектов гуманитарной помощи во всем мире составляет 1,4 млрд евро.