Экономика

15:23 28.08.2017

Цены на нефть движутся разнонаправленно в ходе торгов

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, при этом разница в ценах между Brent и WTI выросла до максимума за два года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 кв в понедельник выросла на $0,25 (0,48%) - до $52,66 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,39 (0,81%) - до $47,49 за баррель.

Как сообщалось, из-за обрушившегося в пятницу на побережье Мексиканского залива в США урагана "Харви" приостановили работу НПЗ совокупной мощностью 2,26 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 12% всех перерабатывающих мощностей в стране.

Таким образом, спрос на американскую нефть WTI сократился, а на нефть Brent, используемую европейскими НПЗ, вырос.

Кроме того, в Ливии вооруженные группы получили контроль над нефтепроводами, поставляющими топливо с двух месторождений - El Feel и Hamada. На обоих месторождениях был объявлен форс-мажор, добыча на первом приостановлена, на втором - будет прекращена позднее в понедельник.

По словам источников, добыча на месторождении аш-Шарара, крупнейшем в Ливии, до сих пор не восстановлена.

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