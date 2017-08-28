Треть летних обращений в техассистанс "КОРИС Украина" связаны с застрахованными телефонами и планшетами

Около 32% обращений, поступивших в подразделение технического ассистанса "КОРИС Украина" с 1 июня по 28 августа 2017 года, связаны со страховыми случаями по застрахованным мобильным телефонам, смартфонам и планшетам, сообщается в пресс-релизе компании.

При этом отмечается, что звонки поступали со всех регионов Украины.

Страхование телефонов и планшетов происходит по специально разработанным программам добровольного страхования имущества. Как правило, страховое покрытие защищает от таких распространенных рисков, как механические повреждения корпуса/экрана прибора, его поломка, кража.

По словам специалиста отдела техассистанса "КОРИС Украина" Дениса Руденко, чаще всего клиенты обращаются в связи с повреждением мобильных телефонов и смартфонов из-за их падения на асфальт и другие твердые поверхности.

Однако среди звонков встречаются и необычные случаи: клиент беседовал по телефону на пирсе, мобильный упал в воду и его не смогли найти; телефон упал на асфальт, после чего владелец случайно переехал его своим автомобилем; дома мыла пол и одновременно разговаривала по телефону, в итоге - телефон упал в ведро с водой, или клиент случайно забил гвоздь в свой телефон.

Ассистирующая компания "КОРИС Украина" создана в 1994 году. Является основоположником рынка международного медицинского ассистанса в Украине. За год компания обрабатывает тысячи обращений от украинских туристов из сотен стран мира.

Подразделение технического ассистанса работает с тысячами автомобилистов по всей территории Украины.