Автогаз подорожал еще на 50 коп/л

За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 коп./л до 16,5 грн/л. Об этом EnKorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка, передает Энергореформа.

В частности WOG, SOCAR и OKKO за выходные повысили цены на 50-54 коп./л - до 16,49 грн/л. AMIC поднял цену на 1,1 грн/л - до 16,39 грн/л. В Киеве газ в сети "Авантаж" подорожал на 60 коп./л - до 14,95 грн/л, на "БРСМ-Нафта" - на 60 коп./л, до 16,29 грн/л. Столичная сеть KLO снизила цены на 25 коп./л и предлагает газ по 16,24 грн/л.

За выходные цена газа снизилась на 40 коп./л и в сети "Восток", на 28 августа составляет 14,95 грн/л.

"Авиас" и "Укрнафта" за выходные повысили цены на 83-85 коп./л - до 15,17-15,16 грн/л соответственно. Стоимость газа на Sun Oil, «Маркет» и «Барс 2000» не поменялась.

Средняя цена газа по стране увеличилась на 65 коп./л - до 15,98 грн/л.

Основным фактором подорожания СУГ аналитики "Консалтинговой группы А-95" называют нехватку ресурса. Аналитик "А-95" Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось. «Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть, "Укрзализнця" не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на Юге и на Западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях», – отметил Куюн.

Консалтинговая группа "А-95" прогнозирует стабилизацию розничных цен к середине сентября.

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