Экономика

12:56 28.08.2017

Доверие к экономике Италии в августе достигло максимума почти за 10 лет

Сводный индекс доверия к экономике Италии в августе достиг максимальной отметки почти за 10 лет на фоне восстановления в стране и еврозоне в целом.

По данным итальянского статистического агентства Istat, индекс вырос в текущем месяце до 107 пунктов, максимума с ноября 2007 года, с пересмотренных 105,6 пункта в июле. Ранее июльское значение индикатора оценивалось в 105,5 пункта.

Показатель доверия в перерабатывающей промышленности также обновил посткризисный максимум, поднявшись в августе до 108,1 пункта со 107,7 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительского доверия, снижавшийся в течение последнего года, в августе подскочил до 110,8 пункта - самой высокой отметки с декабря. Экономисты ожидали небольшого повышения - с июльских 106,7 до 106,9 пункта.

Темпы роста итальянской экономики по-прежнему слабее, чем в среднем по еврозоне, но данные, опубликованные ранее в августе, позволяют рассчитывать, что во II квартале рост ВВП Италии усилится до максимума за шесть лет, со времен долгового кризиса в еврозоне.

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