Экономика

12:48 28.08.2017

ГПЗКУ в 2016/2017 МГ увеличила экспорт муки и отрубей

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) увеличила экспорт муки и отрубей на 46% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего МГ - до 78,9 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу ГПЗКУ, корпорация отгружает муку и отруби в страны Африки (Анголу, Судан, Того, Бенин), ОАЭ, Молдову, Израиль, которые на протяжении последних лет остаются основными потребителями украинской мукомольной продукции.

В планах госкорпорации - расширить круг постоянных партнеров и увеличить объемы отгрузок - до 95 тыс. тонн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

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