Рынки акций Европы снижаются в понедельник

Фондовые индексы стран Западной Европы опускаются в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления евро.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился к 11:20 кв на 0,25% - до 373,12 пункта.

Французский индикатор CAC опустился на 0,15%, германский DAX - на 0,43%, индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 потерял 0,25%.

Британские рынки ценных бумаг закрыты в понедельник в связи с Летним банковским выходным.

Евро вырос к доллару США на 0,1%, до $1,1931 за евро, после скачка более чем на 1% в пятницу, и торгуется близко к максимальному уровню за два года.

Европейская валюта растет к доллару после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги не стали комментировать денежно-кредитную политику в ходе пятничных выступлений на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

На этой неделе внимание инвесторов будет направлено на статданные по рынку труда США. Сильные показатели могут стать решающим аргументов в пользу начала сокращения объема активов на балансе Федрезерва уже в ближайшее время.

Данные по рынку труда за август будут обнародованы в пятницу. По прогнозам экспертов, безработица в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне 4,3%, а число рабочих мест выросло на 180 тыс. после повышения на 209 тыс. в июле.

Акции французской телекоммуникационной группы Altice NV подорожали на 0,9% на новости о том, что компания планирует выкупить собственные акции на сумму 1 млрд евро в течение года.

Цена бумаг Glencore Plc опустилась на 0,3%. Как стало известно в понедельник, компания намерена продать угольную шахту Rolleston на востоке Австралии. В минувшем году шахта произвела 13,3 млн тонн энергетического угля из 93 млн тонн, добытых компанией в стране в целом.