Выделение МХП 42% госдотаций законно – замглавы аграрного комитета ВР

Выделение в первом полугодии 2017 года агрохолдингу "Мироновской хлебопродукт" (МХП, ТМ "Наша Ряба") 42% государственных дотаций осуществлялось в соответствии с действующим законодательством, утверждает заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.

"Нарушений со стороны МХП нет. Агрохолдинг получает дотации, согласно действующему законодательству, - сколько произвели продукции, столько дотаций и получили. Кому-то очень выгодно раздувать эту тему", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению А.Бакуменко, действующий дотационный механизм направлен на поддержку разных отраслей АПК, в том числе птицеводства, и является абсолютно прозрачным.

"Принцип дотации состоит в том, что предприятие производит продукцию, которая попадает в систему поддержки, уплачивает государству НДС, и ему государство возмещает этот налог, таким образом выделяя деньги на развитие. Это прозрачная, понятная и честная модель", - отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что доля мяса птицы в промышленном производстве мяса в стране составляет около 70%. При этом МХП является крупнейшим производителем курятины.

"Публикации в прессе, в которых говорится о выделении МХП больших дотаций, – часть сценария, который разыгрывается определенной группой лиц. Если есть нарушения закона, пусть на них укажут", - считает А.Бакуменко.

По его мнению, выделять дотации только мелким птицеводам, как это предлагают некоторые эксперты, фактически означает лишить отрасль поддержки, поскольку доля небольших производителей мяса птицы составляет около 5%.

А.Бакуменко напомнил, что государственной программой поддержки АПК предусмотрено 4 млрд грн на животноводство, производство молока, садоводство, виноградарство, овощеводство и пр. Порядок распределения и использования дотаций определен постановлением Кабинета министров №83 от 8 февраля 2017 года, который ограничивает выплаты птицеводам – не более 50% от общей суммы.

"Механизм дотаций был отработан народными депутатами аграрного и налогового комитетов вместе с Кабмином, Минфином, Минагрополитики, профильными ассоциациями и учеными", - подчеркнул он.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные Государственной фискальной службы сообщил, что за январь-июнь 2017 года из госбюджета было выделено 1,91 млрд грн на дотации для аграрных предприятий. Наибольшую долю всех дотаций на общую сумму 809 млн грн получил агрохолдинг МХП.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" и "Qualiko".

МХП в первом полугодии 2017 года произвел 287,7 тыс. тонн мяса птицы, что соответствует аналогичному периоду 2016 года.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.