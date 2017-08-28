Избыток сахара на мировом рынке будет максимальным за 5 лет из-за рекордного производства

Избыток сахара на мировом рынке в 2017-2018 сельхозгоду (сахарный год - с октября по сентябрь) будет почти на треть больше, чем предполагалось в мае, из-за роста мирового производства до рекорда в результате расширения мощностей в Бразилии, Таиланде и Евросоюзе, прогнозируют эксперты австралийской Green Pool Commodity Specialists.

Как говорится в подготовленном ими докладе, предложение сахара в следующем сельхозгоду превысит спрос после двух лет дефицита, перепроизводство составит 7,142 млн тонн против ожидавшихся в мае 5,553 млн тонн и будет максимальным за пять лет.

Сахар-сырец подешевел на торгах в Нью-Йорке в этом году почти на 30% - это худший результат в рамках сырьевого индекса.

По оценкам Green Pool, в следующем сельхозгоду в мире будет установлен новый рекорд производства сахара - 191,1 млн тонн. В Таиланде производство увеличится на 21%, до 11,9 млн тонн.

При этом рост потребления сахара замедляется из-за вреда здоровью и широкого распространения альтернативных подсластителей.