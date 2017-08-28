Экономика

10:03 28.08.2017

Избыток сахара на мировом рынке будет максимальным за 5 лет из-за рекордного производства

Избыток сахара на мировом рынке в 2017-2018 сельхозгоду (сахарный год - с октября по сентябрь) будет почти на треть больше, чем предполагалось в мае, из-за роста мирового производства до рекорда в результате расширения мощностей в Бразилии, Таиланде и Евросоюзе, прогнозируют эксперты австралийской Green Pool Commodity Specialists.

Как говорится в подготовленном ими докладе, предложение сахара в следующем сельхозгоду превысит спрос после двух лет дефицита, перепроизводство составит 7,142 млн тонн против ожидавшихся в мае 5,553 млн тонн и будет максимальным за пять лет.

Сахар-сырец подешевел на торгах в Нью-Йорке в этом году почти на 30% - это худший результат в рамках сырьевого индекса.

По оценкам Green Pool, в следующем сельхозгоду в мире будет установлен новый рекорд производства сахара - 191,1 млн тонн. В Таиланде производство увеличится на 21%, до 11,9 млн тонн.

При этом рост потребления сахара замедляется из-за вреда здоровью и широкого распространения альтернативных подсластителей.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Moody's повысило рейтинг евробондов Украины до уровня "Caa2"

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети

СМИ назвали дату презентации нового iPhone

Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

Проект госбюджета-2018 будет представлен 15 сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Аграрный комитет ВР может поддержать назначение министром агрополитики его первого зама

Выделение МХП 42% госдотаций законно – замглавы аграрного комитета ВР

Украина и Молдова вскоре запустят движение через мост в Броннице – замглавы МИД Молдовы

Украина безвозвратно встала на путь коренных преобразований – Порошенко о повышении рейтинга Moody's

Фондовые индексы АТР преимущественно растут

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Кулеры для воды
РЕКЛАМА