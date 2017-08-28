Moody's повысило рейтинг евробондов Украины до уровня "Caa2"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за суверенным повысило рейтинг еврооблигаций Украины, эмитированных в ноябре 2015 года в рамках долговой операции, до уровня "Caa2" с "Caa3", сообщается в пресс-релизе агентства.

Параллельно Moody's повысило страновой потолок для долгосрочных облигаций в иностранной валюте до "Caa1" с "Caa2", для депозитов в иностранной валюте - до "Caa3" с "Ca", для обязательств и депозитов в национальной валюте - до "Caa1" с "Caa2". Страновой потолок для краткосрочных обязательств и депозитов в иностранной валюте сохранен на уровне "Not Prime" (NP).

В то же время Moody's сохранило рейтинг необеспеченных еврооблгаций на $3 млн, находящихся в собственности РФ, на уровне "Ca".

По данным агентства, улучшение рейтингов Украины отражает общее влияние проводимых в стране структурных реформ: сохранение соответствующего настроя в дальнейшем способствует улучшению состояния госдолга.

"Правительство страны по-прежнему преисполнено решимости продвигать реформы. Соответствующая решительность, однако, часто находит сопротивление со стороны частных интересов, например, при проведении земельной реформы и приватизации. Социум также решительно поддерживает реформы, особенно усилия правительства по борьбе с коррупцией и необходимое для этого укрепление судебных и правоохранительных систем. Тем не менее, важно, чтобы реформы были успешными в долгосрочной перспективе", - отмечено в документе.

Относительно пенсионной реформы Moody's ожидает, что соответствующее законодательство будет принято во втором чтении в сентябре, что потенциально откроет возможность для привлечения Украиной очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,9 млрд.

По мнению рейтингового агентства, импульс реформ также может упростить возвращение страны на внешний рынок капитала, что, соответственно, облегчит рефинансирование значительных платежей по внешнему долгу в 2019 году.

Украина также может предусмотреть эти платежи посредством активных операций по управлению долгом.

Тем не менее, отмечает Moody's, повышение рейтингов ограничено одной ступенью, поскольку в последующие несколько лет Украине предстоят существенные расходы на обслуживание внешнего долга, которые потребуют дополнительного финансирования в иностранной валюте сверх того, что могут предоставить официальные кредиторы.

Более того, внутренняя политика и геополитическая напряженность могут усложнить доступ Украины к внешнему долговому рынку, а также ослабить национальную валюту с соответствующими негативными последствиями для показателей госдолга и экономической стабильности, указывается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в октябре 2015 года после длившихся около полугода переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и EUR600 млн поддержали их реструктуризацию. Согласия не было получено лишь по евробондам на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года и ставкой 5% годовых, выкупленным Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 2013 года. РФ отказалась обсуждать реструктуризацию на общих условиях, настаивая на суверенном, а не коммерческом, характере долга.

Долг по еврооблигациям на $3 млрд в собственности РФ должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям.

Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ. В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Во время рассмотрения 26 мая ряда нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта 2017 года в порядке упрощенного производства, Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения этого решения. Помимо этого, суд подтвердил предоставление Украине безусловного разрешения на обжалование решения от 29 марта в Апелляционном суде.

Украина намерена подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона, рассмотрение которой по сути ожидается не ранее 2018 года.