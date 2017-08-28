Фондовые индексы АТР преимущественно растут

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в понедельник, при этом гонконгский индикатор в ходе сессии превышал 28000 пунктов впервые с мая 2015 года.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng прибавляет в ходе торгов 0,4%, китайский Shanghai Composite - 1,1%.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,65%.

Японский индекс Nikkei 225 практически не меняется, более широкий Topix растет на 0,2%.

Участники азиатского рынка оценивают последствия урагана "Харви" в США и выступления глав центробанков мира на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Ураган "Харви", усилившийся до четвертой категории (по шкале до пяти) стал самым мощным в США с 2004 года. В результате ливней и наводнений приостановили работу ряд крупных НПЗ, на которые приходится около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране.

Тем временем рынок остался в замешательстве после выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в пятницу.

Дж.Йеллен не стала упоминать про денежно-кредитную политику в своем выступлении в Джексон-Хоуле, сосредоточившись на вопросах регулирования банковской сферы. М.Драги также не стал говорить про ДКП: вместо этого глава ЕЦБ рассказал о рисках протекционизма в мировой экономике.

"Никаких четких сигналов о планах центробанков от симпозиума мы не получили", - отметил аналитик ING Groep Роб Кэрнелл.

Акции китайского поставщика деталей для iPhone AAC Technologies взлетели на торгах в Гонконге на 12% после того, как компания отчиталась о росте прибыли в первом полугодии на 57%.

Цена бумаг австралийских банков опускается: капитализация Commonwealth Bank of Australia снизилась на 1,6%, Westpac - на 2,1%, ANZ Banking Group - на 0,7%.