Fitch пересмотрит рейтинг США, если не будет повышен потолок госдолга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило, что отказ от повышения потолка госдолга США приведет к запуску процесса пересмотра рейтингов страны.

В настоящее время Штаты имеют наивысший рейтинг по шкале агентства - "ААА".

"Если лимит госдолга не будет своевременно увеличен до так называемой даты Х, Fitch начнет пересмотр суверенных рейтингов США с потенциально негативными последствиями", - отмечается в сообщении Fitch.

Без возможности размещения долговых обязательств правительство США, по прогнозам, останется без свободных денежных средств примерно в начале октября (дата Х). Также под угрозой находятся выплаты в срок процентов и основной суммы долга по госбумагам.

В настоящее время верхний порог объема госдолга установлен на отметке $19,9 млрд.

Как сообщалось, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что готов остановить работу правительства для того, чтобы добиться финансирования строительства гигантской стены на границе с Мексикой.

Конгресс должен согласовать новые меры для финансирования работы правительства США до конца текущего фингода, завершающегося 30 сентября. При этом Д.Трамп может и планирует наложить вето на любое решение по этому вопросу, если оно не будет предусматривать выделения средств на строительство стены, пишет The Wall Street Journal. В таком случае работа всех государственных органов будет приостановлена на неопределенный срок.

Конгрессмены в настоящее время находятся на каникулах и приступят к работе 5 сентября. У них будет всего 12 рабочих дней до завершения фингода, отмечается в сообщении Fitch.

Аналитики агентства прогнозируют рост американского ВВП на 2,6% в следующем году и замедления темпов подъема до 2,2% в 2019 году.