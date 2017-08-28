Доллар снижается к евро и иене после резкого падения в пятницу

Курс доллара США демонстрирует умеренное снижение в паре с иеной и евро после обвала в пятницу, вызванного выступлениями глав центробанков мира на симпозиуме в американском Джексон-Хоуле.

Евро торгуется к 9:26 кв в понедельник в районе $1,1935 против $1,1924 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара составляет 109,11 иены против 109,36 иены в пятницу. Курс единой европейской валюты находится к указанному времени около 130,23 иены по сравнению со 130,41 иены днем ранее.

Участники валютного рынка остались в замешательстве после выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в пятницу.

Дж.Йеллен не стала упоминать про денежно-кредитную политику в своем выступлении в Джексон-Хоуле, сосредоточившись на вопросах регулирования банковской сферы. М.Драги также не стал говорить про ДКП: вместо этого глава ЕЦБ рассказал о рисках протекционизма в мировой экономике.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на статданные по рынку труда США. Сильные показатели могут стать решающим аргументов в пользу начала сокращения объема активов на балансе Федрезерва уже в ближайшее время.

Данные по рынку труда за август будут обнародованы в пятницу. По прогнозам экспертов, безработица в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне 4,3%, а число рабочих мест выросло на 180 тыс. после повышения на 209 тыс. в июле.