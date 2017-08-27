Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС в воскресенье, 27 августа, в 10:59 был отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Как сообщает в воскресенье днем пресс-служба НАЭК "Энергоатом", ремонтные работы энергоблока №2 планируется завершить за 63 суток.

"Среди основных работ: капитальный ремонт второго парогенератора и главного циркуляционного насоса, гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ-2), первого цилиндра низкого давления, циркуляционного насоса, арматуры; средний ремонт реакторной установки, каналов систем безопасности, а также контрольно-профилактические работы на системе предварительного напряжения защитной оболочки", - говорится в сообщении.

В планах также работы по продлению ресурса оборудования. Во время планового ремонта на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС планируется выполнить ряд мероприятий, предусмотренных действующими программами по повышению безопасности.

Радиационная обстановка на промышленной площадке ХАЭС и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.