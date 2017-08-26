Экономика

15:43 26.08.2017

Гройсман намерен в 2018 увеличить финансирование программы частичной компенсации стоимости с/х техники до 1 млрд грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении увеличить финансирование программы частичной компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники до 1 млрд грн в 2018 году.

Как сообщает в субботу пресс-служба Кабинета министров, правительственная программа получения 20%-ной компенсации стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства должна стать эффективным механизмом помощи как аграриям, которые будут пытаться обновить свой парк техники, так и производителям, которые специализируются на сельскохозяйственном машиностроении.

По оперативной информации правительства, первые сделки по программе будут оформлены в ближайшее время.

"На программу (частичной компенсации стоимости с/х техники – ИФ.) в этом году выделено 550 млн грн. И это только начало масштабной программы поддержки отечественного производителя сельхозтехники. В следующем году инициатива будет продолжена, а финансирование увеличено. Объем ассигнований достигнет 1 млрд грн", - цитирует словам премьера пресс-служба Кабмина.

В.Гройсман подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы украинские заводы производили конкурентную продукцию и расширяли свое производство, а украинцы – имели работу.

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