Гройсман намерен в 2018 увеличить финансирование программы частичной компенсации стоимости с/х техники до 1 млрд грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении увеличить финансирование программы частичной компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники до 1 млрд грн в 2018 году.

Как сообщает в субботу пресс-служба Кабинета министров, правительственная программа получения 20%-ной компенсации стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства должна стать эффективным механизмом помощи как аграриям, которые будут пытаться обновить свой парк техники, так и производителям, которые специализируются на сельскохозяйственном машиностроении.

По оперативной информации правительства, первые сделки по программе будут оформлены в ближайшее время.

"На программу (частичной компенсации стоимости с/х техники – ИФ.) в этом году выделено 550 млн грн. И это только начало масштабной программы поддержки отечественного производителя сельхозтехники. В следующем году инициатива будет продолжена, а финансирование увеличено. Объем ассигнований достигнет 1 млрд грн", - цитирует словам премьера пресс-служба Кабмина.

В.Гройсман подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы украинские заводы производили конкурентную продукцию и расширяли свое производство, а украинцы – имели работу.