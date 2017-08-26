Энергоблок №4 РАЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты генератора

Энергоблок №4 Ривненской атомной электростанция (АЭС) 25 августа в 15:53 отключен от энергосети действием автоматической защиты генератора, сообщает госпредприятие "НАЭК "Энергоатом".

Как сообщила в субботу пресс-служба госпредприятия, событие квалифицировано уровнем "ноль - вне шкалы" в соответствии со шкалой оценки ядерных событий INES.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Проводится поиск и устранение причин данного события", - сказано в сообщении.

По состоянию на 17:00 пятницы, 25 августа, в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1750 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.