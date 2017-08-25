Дорожный бюджет в 2017 году превысит 20 млрд грн

Общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ в Украине в 2017 году, превысил 20 млрд грн, а протяженность уже отремонтированных дорог - свыше 750 км, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, по его словам, 40 тыс. км дорог прошло ямочный ремонт.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина в пятницу, премьер напомнил, что в текущем году все работы начались вовремя, в апреле, тогда как в прошлом году первые дорожные тендеры были проведены лишь в августе.

"Еженедельно мы проводим инспекционные поездки регионами, проверяем ход ремонтных работ, их качество, открываем восстановленные участки полотна. Отдельное внимание - строительству новых магистралей", - сказал В.Гройсман.

Один из таких проектов, по его словам, - дорога Львов-Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон, которая соединит западную границу Украины с портами на Черном море и станет мощной составляющей транзитных возможностей Украины. По словам главы правительства, работы на объекте уже начаты, через 3-4 года Украина получит новую дорогу европейского качества.

"Мы последовательно выполняем поставленное задание по увеличению финансирования сектора инфраструктуры и повышению качества дорог. За 3-5 лет ситуация в дорожном хозяйстве изменится коренным образом. Качественные дороги - это не только возможность свободного и безопасного передвижения для граждан, но и мощная точка роста для экономики и логистики государства", - подчеркнул премьер.

В.Гройсман прибавил, что инвестиции в строительство дорог обеспечивают прирост ВВП государства в 2,5-кратном размере.