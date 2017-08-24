Samsung представила свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 8
В Нью-Йорке прошла презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8.
Телефон оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с Quad HD+ разрешением 2960×1440 точек, который занимает более 82% его лицевой поверхности. На ней нет кнопок, экран изогнут по бокам.
У Galaxy Note 8 двойная задняя камера: с широкоугольным объективом и с телеобъективом, что позволяет размывать фон на снимках.
Смартфон также снабжен стилусом, встроенным в корпус устройства. Корпус телефона водонепроницаемый. Модель представлена в нескольких цветах, в том числе в синем и золотом.
У устройства 6 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 гигабайт памяти, он также оборудован слотом для карт.
Samsung Galaxy Note8 идва с по-голям дисплей и двойна основна камера https://t.co/zIeqJcQoZi pic.twitter.com/SBcZe4xIrR— Mobile Bulgaria (@mobile_bulgaria) 23 августа 2017 г.
В продажу новый гаджет поступит 15 сентября, на него открыт предзаказ. В России Galaxy Note 8 будет стоить, по предварительным данным, 69990 рублей.