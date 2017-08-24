Экономика

09:28 24.08.2017

Цены на нефть эталонных марок практически стабильны

Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в четверг после подъема на данных о запасах в США в предыдущий день.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 8:05 по кв стоили $52,57 за баррель, что совпадает с уровнем на закрытие предыдущей сессии. На торгах в среду их цена выросла на $0,7 (1,5%).

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг снизились на $0,04 (0,08%) - до $48,37 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,58 (1,21%) и закончила день на отметке $48,41 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка.

Таким образом, данный показатель снизился по итогам восьмой недели подряд.

В то же время негативом для рынка выступает продолжающееся повышение объемов нефтедобычи. За прошлую неделю производство в США выросло на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с) и сейчас находится на максимальных уровнях с июля 2015 года - почти 9,53 млн б/с, отмечает MarketWatch.

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