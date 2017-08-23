Кубив поручил Минэнергоугля, АМКУ, ГФС и Госрегуляторной службе изучить причины подорожания сжиженного газа

Первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Государственной регуляторной службе, Государственной фискальной службе (ГФС) и Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) изучить причины подорожания сжиженного газа.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"На протяжении последних нескольких недель в Украине подорожал сжиженный газ. Украинские производители сжиженного газа – "Укргазвыдобування", "Укрнафта" и частные компании - покрывают не более 20% потребности рынка. Остальное Украина импортирует из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, к его дефициту", – сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своей странице в Facebook, ссылаясь на экспертное мнение.

В то же время ведомство не исключает возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В этой связи ведомства должны проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и в ближайшее время подать предложения по разрешению данной проблемы.