В Group DF отрицают обвинения Генпрокуратуры в неуплате налогов

В бизнес-группе "Group DF" бизнесмена Дмитрия Фирташа заявляют, что обнародованная на сайте Генеральной прокуратурой информация о якобы хищении предприятиями группы средств и неуплате налогов не соответствует действительности

"Все бизнесы Group DF работают строго в соответствии с украинским законодательством и, несмотря на давление, в полном объеме выполняют свои обязательства перед государством, как по выплате налогов, так и другим обязательным сборам и платежам", - говорится в заявлении, обнародованном департаментом корпоративных коммуникаций Group DF в среду.

В заявлении также отмечается, что по характеру деятельности предприятия Group DF относятся к группе объектов с повышенным уровнем опасности и, согласно закону "О страховании", обязаны страховать риски хозяйственной деятельности. "Поэтому выполняя требования законодательства, предприятия Группы на рыночных условиях работают с рядом страховых компаний", - подчеркивают в департаменте.

Обвинения Генпрокуратуры в бизнес-группе расценивают, как попытку оказать давление на нее и ее акционера. "Начиная с 2014 года, бизнесы группы систематически подвергаются травле со стороны разных государственных ведомств, включая Генеральную прокуратуру, антикоррупционные органы и местные органы самоуправления. Против бизнесов группы и топ-менеджеров предприятий сфабриковано множество уголовных дел, что в очередной раз демонстрирует заангажированность правоохранительных органов в отношении Group DF", - говорится в заявлении.

В бизнес-группе отмечают, что обвинения Генеральной прокуратуры наносят урон ее деловой репутации и вводят в заблуждение общественность, поэтому она намерена всеми законными методами защищать свои готова обращаться в судебные и правозащитные институции для восстановления справедливости.

Как сообщалось, 22 июня Генпрокуратура заявила о разоблачении незаконной схемы разворовывания средств и уклонении от уплаты налогов рядом предприятий, входящих в бизнес-группу "Group DF" путем использования страхового рынка Украины. По данным Генпрокуратуры, речь идет о ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межриченский ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик", ПАО "Азот" и других предприятиях группы. Согласно сообщению, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч.2 ст.205 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Ранее, 14 июня, СБУ провела обыск в помещениях ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина" и ЧАО "ДIМ страхование", ассистанской компании ООО "Финанс-Лайн" и общественного союза "Украинский страховой омбудсмен", входящих в финансовый холдинг Юрия Явтушенко.

15 июня СБУ заявила о пресечении масштабных финансовых махинаций с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому Виктору Януковичу, проиллюстрировав свой пресс-релиз бланками СК "ДIМ страхование" и "Саламандра-Украина".

3 июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), распоряжением №2963 от 29 июня аннулировала 16 лицензий на добровольные виды страхования, выданные ЧАО "Страховая компания "ДІМ страхование" (Днепр) и восемь обязательных видов страхования. Кроме того, распоряжением №2962 от 29 июня аннулированы лицензии, выданные ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина" (Полтава) на осуществление 18 видов добровольного страхования и восьми видов обязательного. Оба распоряжения вступают в силу 30 июля 2017 года. Как отмечено в распоряжениях, причиной аннулирования лицензий СК "ДІМ страхование" и "Саламандра-Украина" стали факты, выявленные в результате внеплановых проверок компаний в апреле текущего года.