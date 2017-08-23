ФГИ объявил конкурс по отбору оценщика государственного пакета акций ОПЗ

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины объявил конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности для определения стоимости государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).

Согласно сообщению на веб-сайте ФГИ, оценке подлежит пакет акций в количестве 795 млн 83,903 тыс. шт., что составляет 99,567% уставного капитала ОПЗ.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 4 сентября до 17:30 кв.

Конкурс состоится 8 сентября в 14:00 кв в офисе ФГИ.