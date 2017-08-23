На модернизацию технической базы начальных классов выделят 1 млрд грн в 2018 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в проекте государственного бюджета на 2018 год на модернизацию технической базы начальных классов (1-4 классы) украинских школ будет выделен 1 млрд грн.

"В 2018 году мы выделим в новом бюджете 1 млрд. грн на модернизацию учебного процесса в начальных классах", - сказал премьер на заседании Кабинета министров Украины в среду.

Средства планируется направить на закупку современных учебных средств и техники.

По его словам, также в 2018 году планируется на 25% повысить зарплаты учителям, что составит в среднем 1,5 тыс. грн для каждого из учителей.

В.Гройсман отметил, что до 2020 года планируется полностью ликвидировать очереди в детские сады, а в сентябре правительство намерено принять совместную с местными властями программу обеспечения детей местами в детсадах.

Как сообщалось, 15 августа премьер заявлял, что очередь в детские сады с начала 2017 года уменьшилась на 13 тыс. - до 65 тыс. детей.