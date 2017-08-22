Рынки акций Европы выросли во вторник

Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали активный рост во вторник вторую сессию подряд благодаря повышению цен на металлы и подъему котировок горнодобывающих компаний.

Инвесторы слабо отреагировали на новый виток геополитической напряженности на Корейском полуострове. В частности, власти Северной Кореи во вторник пригрозили США "беспощадной местью" за совместные учения с Южной Кореей, которые КНДР расценивает как подготовку к вторжению в страну.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии 22 августа повысился на 0,83% - до 375,80 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,9%, как и французский CAC 40, германский DAX прибавил 1,4%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 вырос на 0,9%.

Рост рынка акций Германии несколько замедлился из-за данных об ухудшении делового доверия в стране страны, но к концу сессии Франкфурт наверстал упущенное. Рассчитываемый ZEW индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал в августе третий месяц подряд - до 10 пунктов с 17,5 пункта в июле. Экономисты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 15 пунктов.

Вместе с тем итальянский FTSE MIB опустился на 0,1% после того, как спред доходности итальянских и германских гособлигаций увеличился до максимума за пять недель. Аналитики и инвесторы встревожены политической борьбой в Италии в ожидании всеобщих выборов, которые должны пройти не позднее мая 2018 года, и предложениями ввести в стране вторую валюту параллельно с евро.

Акции горнодобывающей компании Antofagasta, отчитавшейся о росте выручки в первом полугодии на 42%, подорожали на 5% на торгах в Лондоне. Доналоговая прибыль компании в январе-июне составила $689 млн, выручка увеличилась до $2,05 млрд.

Цена бумаг лидера сектора - BHP - поднялась на 2,1%. Компания получила прибыль в размере $5,89 млрд против убытка в $6,39 млрд за предыдущий фингод. Выручка BHP выросла на 24%, до $38,29 млрд. Задолженность сократилась за год на $9,8 млрд, до $16,32 млрд.

В результате компания приняла решение увеличить дивиденды с $0,14 на акцию до $0,43 на бумагу.

Также руководство BHP сообщило, что ведет переговоры с различными заинтересованными сторонами о продаже бизнеса по добычу сланцевой нефти и газа в США.

Котировки акций Rio Tinto увеличились на 2,4%, Glencore - на 2,1%.

Капитализация финансовой компании Provident Financial рухнула на 66,2% на новости, что ее CEO Питер Крук уходит в отставку. Также Provident ухудшила прогноз на текущий год - теперь она прогнозирует, что убытки по кредитам составят 80-120 млн фунтов стерлингов ($103-155 млн) - и отказалась от выплаты дивидендов.

Рыночная стоимость британского застройщика Persimmon Plc выросла на 1,8%. Компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в первом полугодии на 30%, до 457,4 млн фунтов.