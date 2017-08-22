НКРСИ выступила против законопроекта о наделении Госпотребслужбы права блокировать сайты

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информации (НКРСИ), считает нецелесообразным принятие законопроекта №6754 "О внесении изменений в закон "О защите прав потребителей" и некоторые другие законодательные акты о мерах по детинизации деятельности субъектов электронной коммерции".

Согласно сообщению НКРСИ на ее сайте, такое решение комиссия приняла на заседании 15 августа 2017 года.

Согласно анализу регулятора, предложенные правки противоречат закону "Об электронной коммерции", поскольку облагают провайдеров дополнительными штрафами и все равно не дают возможности контролировать информацию об иностранных сайтах.

НКРСИ указывает, что провайдеры не несут ответственности за содержание информации, которую сохраняют и передают, поэтому алгоритм закрытия доступа к веб-порталам ограничен: решением самой комиссии как регулятора или суда.

Предоставление Госпотребслужбе полномочий по блокированию сайтов интернет-магазинов будет дублировать полномочия НКРСИ, считают в комиссии.

Как сообщалось, законопроект №6754 был внесен в Раду 17 июля 2017 года. Главной его целью заявлена четкая идентификация информации о конкретном продавце и его услугах для обеспечения соответствующего контроля над соблюдением налогового законодательства. Проект также предусматривает увеличение штрафных санкций с 5 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан за отсутствие информации и предоставление Госпотребслужбе полномочий для блокировки сайтов нарушителей.

Авторами законопроекта указаны 17 народных депутатов, многие из которых из коалиционной фракции БПП, в частности Руслан Демчак, Роман Мацола, Андрей Немировский и Руслан Сольвар. Также среди авторов документа глава финансового комитета Рады Сергей Рыбалка и его коллеги по фракции Радикальной партии Олега Ляшко, а также ряд депутатов из фракции "Видродження".