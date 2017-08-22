Экономика

18:57 22.08.2017

Рынок акций Украины завершил торги во вторник умеренным ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,6% - до 1132,04 пункта, индекс ПФТС – на 0,18%, до 286,94 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,6 млн грн, в том числе акциями 6,4 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил почти 600 млн грн, в том числе акциями – 0,33 млн грн.

Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,65%), "Укрнафты" (+0,64%) и "Центрэнерго" (+0,3%).

Подешевели акции "Мотор Сичи" (-0,24%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1%) и "Мотор Сичи" (+0,12%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 0,34% - до 599,74 пункта при объеме торгов 2,1 млн злотых (14,7 млн грн).

В "индексной корзине" наиболее подешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-2,64%), "Агротона" (-1,28%) и "Астарты" (-0,84%).

Выросли в цене акции "Овостара" (+2,8%) и KSG Agro (+1,31%).

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