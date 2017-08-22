Экономика

18:47 22.08.2017

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 25,46 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,46 грн/$1 с 25,485 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,45-25,47 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник аукцион не объявлял.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,4517 грн/$1 с 25,4432 грн/$1. Торговый оборот составил $318,26 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $317,8 млн.

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Интерфакс-Украина
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