Новое предложение качественных торговых площадей в регионах Украины в 2017г составит 22,8 тыс. кв. м – CBRE

Новое предложение качественных торговых площадей в регионах Украины по итогам 2017 года составит 22,8 тыс. кв. м, сообщает международная консалтинговая компания CBRE в Украине (Киев).

По ее данным, в 2017 году ожидается открытие торгового центра (ТЦ) "Корона" в Ужгороде (Закарпатская обл.) общей арендуемой площадью (GLA) 7,8 тыс. кв. м и ТЦ Kadorr City Mall в Одессе (GLA 15 тыс. кв. м).

"В 2018 году ожидается завершение строительства ТРЦ "Никольский" (GLA 52 тыс. кв. м) в Харькове, девелопером которого выступает Budhouse Group, и первой очереди ТРЦ Les Vignes (GLA 17 тыс. кв. м) компании Immochan. Кроме указанных проектов, компания Budhouse Group объявила о планах начать строительство ТРЦ "Фабрика 2" (GLA 68 тыс. кв. м) в Запорожье в 2018 году. При этом завершение первой очереди запланировано на 2019 год", – отмечается в сообщении компании.

CBRE также отмечает положительную динамику розничного товарооборота на региональных рынках торговой недвижимости в первой половине 2017 года. Значительный рост зафиксирован в Закарпатской (на 22,1% по сравнению с первой половиной 2016 года), Винницкой (16,7%), Сумской (11,5%) и Одесской (12%) областях.

Так, в январе-июне текущего года лидирующие позиции в регионах сохранили большие продовольственные ритейлеры – "АТБ-Маркет", Fozzy Group и "Таврия В", а Auchan Group увеличила свою долю рынка после покупки гипермаркетов "Караван" в июне, усилив свое присутствие в четырех новых городах - Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах.

"Fozzy Group продолжила развивать сеть дискаунтеров Thrash! на региональном рынке, объявив о намерении дополнительно привлечь для этого $75 млн. VolWest Group начала развивать сеть супермаркетов под брендом SPAR, который ранее уже присутствовал на украинском рынке, и планирует открытие 15 магазинов в Западном и Центральном регионах до конца года", – отмечает CBRE.

По данным компании, рост активности в регионах в первой половине 2017 года также был отмечен среди ритейлеров электроники: сети "Цитрус", Comfy и "Алло" начали открывать магазины в увеличенном формате, а "Эльдорадо" и "Фокстрот" запустили переформатирование магазинов.

"В сегменте DYI французский ритейлер Leroy Merlin объявил планы расширения на рынке Украины в новом уменьшенном формате. "Эпицентр К" продолжал экспансию в меньших городах и запланировал открытие нового гипермаркета в г.Дубно Ровенской области", – добавляет компания.

По словам руководителя направления аналитики CBRE Ukraine Киры Пругло, благодаря росту активности ритейлеров в первом полугодии 2017 года, увеличение арендных ставок в качественных ТЦ было зафиксирован не только в столице, но и в региональных городах, и достигло 12% от уровня первой половины 2016 года.

"Мы ожидаем, что арендные ставки в крупнейших городах, преимущественно в ТЦ с выгодным месторасположением и профессиональной концепцией, во втором полугодии 2017 года продолжат рост, тогда как вакантность приблизится к нулевому уровню на фоне ограниченного предложения качественных торговых помещений и растущего спроса со стороны ритейлеров", – прогнозирует К.Пругло.

CBRE является крупнейшей международной консалтинговой компанией в области недвижимости, входит в список 500 крупнейших компаний мира согласно рейтингу Fortune 500. Компания имеет 450 офисов и аффилированных компаний и штат сотрудников около 75 тыс. человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США), ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Украинский офис CBRE был открыт в Киеве в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании. По состоянию на июль 2017 года в штате сотрудников CBRE в Украине работает около 270 человек. В Украине компания предоставляет услуги в области коммерческой недвижимости – агентские услуги, инвестиционные услуги, управление недвижимостью, оценка и консалтинг, управление проектами и технический консалтинг, управление инфраструктурой объектов недвижимости.