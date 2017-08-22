На предприятия "Group DF" Фирташа проходят обыски

Генеральная прокуратура Украины заявляет о вскрытии незаконной схемы хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, входящих в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, путем использования страхового рынка Украины.

"В течение 2015-2017 гг. членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий (…) входящих в бизнес-группу Group DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний. С целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 гг. между вышеуказанными предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом Страхование" заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, речь идет о ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межреченский ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик", ПАО "Азот" и других предприятиях группы.

"В дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц. То есть, страховые компании осуществляли страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выведением наличных через банковские учреждения", - поясняют в Генпрокуратуре.

Согласно сообщению, полученные в результате преступной деятельности наличные средства направлялись предприятиям реального сектора экономики

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч.2 ст.205 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления", - сообщают в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, химические предприятия подконтрольной Д.Фирташу группы Ostсhem в июле 2017 года оштрафованы Антимонопольным комитетом (АМКУ) в размере до 10% дохода по итогам 2016 год за злоупотребление монопольным положением на рынке минеральных удобрений в 2014-2015 гг. Согласно сообщению Всеукраинской аграрной рады, АМКУ признал факт злоупотребления монопольным положением со стороны предприятий: "Азот", "Северодонецкое объединение Азот", "Ривнеазот", а также "НФ Трейдинг Украина" (торгового подразделения Ostсhem).