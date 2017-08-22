Промпроизводство в Украине в июле-2017 снизилось к июлю-2016 на 2,6%

Промышленное производство в Украине в июле 2017 года снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в июне рост составлял 3,8%, в мае – 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно его данным, это связано с зафиксированным в июле спадом в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 9,4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 10,2%, тогда как перерабатывающая промышленность продемонстрировала рост на 2,5%.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле-2017 к июлю-2016 сократилось на 2,2%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июле этого года промышленное производство выросло на 0,3%, а с учетом сезонного фактора – снизилось на 1,3%.

Согласно сообщению, в целом за семь месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,7% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 6,3%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,5%.

По данным Госстата, в январе-июле текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (18%), Киевской (13,9%) Кировоградской (12,9%), Житомирской (12,2%), Харьковской (9%), Винницкой (8,8%), Ривненской (8,5%), Запорожской (7,8%), Волынской (7,6%) и Ивано-Франковской (7,1%) областях.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в январе-июле 2017 года снизилось на 24% по сравнению с январем-июлем 2016 года, в Донецкой области - на 12,9%, в том числе в июле-2017 по сравнению с июлем-2016 в Луганской области спад составил 20%, в Донецкой - 19,3% (без учета зоны проведения АТО).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.