ICU приобрела почти 100% КУА-АПФ "Укрсиб Кэпитал Менеджмент"

ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" (группа ICU) приобрела 99,9%-ную долю в уставном капитале ООО "КУА "АПФ "Укрсиб Кэпитал Мендежмент" (оба - Киев), сообщил УкрСиббанк (Харьков, входит в группу BNP Paribas) в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, переход прав банка на контрольный пакет участия в уставном капитале КУА-АПФ "Укрсиб Кэпитал Менеджмент" к КУА "Инвестиционный капитал Украина" состоялся 16 августа 2017 года.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в начале июня 2017 года разрешил ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" приобрести долю в уставном капитале ООО "КУА "АПФ "Укрсиб Кэпитал Мендежмент".

Группа ICU создана в июне 2006 года. Предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев).

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины. После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.

УкрСиббанк основан в 1990 году.

BNP Paribas S.A (Франция) к началу января 2017 года владел 59,9996% уставного капитала банка, Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По размеру активов по состоянию на 1 июля 2017 года УкрСиббанк занимал 6-е место (42,321 млрд грн) среди 88 действовавших банков в Украине.