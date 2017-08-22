Никель подорожал до максимума в текущем году на фоне повышения спроса на металл.

Котировки контрактов на никель в Лондоне во вторник выросли на 1,4% - до $11470 за тонну.

"Экономические данные в крупнейших странах мира улучшаются. Курс доллара по-прежнему низок, а слабый рост потребительских цен может отложить начало ужесточения денежно-кредитной политики", - полагает Ричард Фу из Amalgamated Metals Trading.

Медь прибавила в цене 0,7% - до $6631 за тонну.

По итогам торгов в понедельник индекс шести основных цветных металлов, торгующихся на LME, достиг рекорда с ноября 2014 года, отмечает агентство Bloomberg. При этом котировки контрактов на цинк увеличились на 1,1% и завершили день на максимальной отметке с 2007 года.

В то же время во вторник цинк дешевеет после того, как Шанхайская фьючерсная биржа (SHFE) предприняла шаги для охлаждения спекуляций на рынке. Торговая площадка со среды ограничит число новых позиций уровнем в 2 тыс. лотов для контрактов на октябрь и ноябрь, а также повысит размер комиссии до 15 юаней за лот с 3 юаней для инвесторов, которые закрывают позиции, открытые в тот же день.

Цинк на LME подешевел на 1% - до $3095,5 за тонну. Цены на SHFE снизились 1,4%, составив 26035 юаня за тонну.