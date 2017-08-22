Золотодобычик Zijin Mining увеличил в I полугодии чистую прибыль в 2,8 раза

Китайская золотодобывающая Zijin Mining Group Co. Ltd. в первом полугодии увеличила чистую прибыль почти втрое благодаря росту цен и улучшению спроса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-июне составила 1,5 млрд юаней ($225 млн) по сравнению с 538 млн юаней за аналогичный период годом ранее.

Между тем выручка снизилась на 3,5% - до 37,5 млрд юаней.

Zijin Mining снизили производство золота на 7,8% - до 18,856 тонны. При этом выпуск меди увеличился на 22,5% и достиг 91,535 тыс. тонн, цинка - на 15,4%, до 141,906 тыс. тонн.

Общая стоимость активов компании увеличилась на 6,3% и на конец июня составляла до 94,9 млрд юаней, сообщает China Daily.

Во втором полугодии Zijin Mining ожидает повышения спроса на металлы и продолжения роста цен на медь и цинк.

Zijin Mining является крупнейшим золотодобытчиком КНР по размеру капитализации, а также занимает второе место по объемы выпуска меди и третье - цинка.