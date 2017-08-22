На автодорогу Изюм-Славянск в этом году будет выделено 200 млн грн

В государственном бюджете на 2017 год на ремонт дороги Изюм - Славянск запланировано 200 млн грн, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"200 млн грн на дорогу Изюм-Славянск", - сказал А.Данилюк агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Харьковской области.

Министр также подтвердил, что первые деньги будут выделены уже в августе.

"Президент сказал – значит, будут", - сказал А.Данилюк.

Как сообщалось, во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец в Изюме во вторник П.Порошенко назвал дорогу Харьков-Изюм-Славянск приоритетной и потребовал, чтобы первые деньги на нее были выделены уже в августе текущего года.