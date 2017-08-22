Доллар США демонстрирует существенный рост к основным мировым валютам

Курс американского доллара существенно повышается к основным мировым валютам в ходе торгов во вторник на фоне фиксации прибыли после падения в последние дни, сообщило агентство.

Внимание инвесторов на этой неделе также приковано к экономическому симпозиуму в Джексон-Хоуле.

Евро торгуется днем в районе $1,1759 против $1,1815 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 128,64 иены по сравнению со 128,75 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 109,39 иены против 108,98 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,39%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,35%.

Ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, проводимый Федеральным резервным банком Канзаса, соберет представителей центробанков ведущих экономик мира, включая председателя Европейского центрального банка Марио Драги и главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Накануне евро вернулся к росту в основном на фоне разговоров вокруг статьи The Wall Street Journal, в которой говорилось, что в пятницу М.Драги сообщит об окончании программы количественного смягчения, полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

"Главным испытанием для доллара станет конец сентября - крайний срок повышения потолка госдолга. Если президент США не справится с задачей, валюту ждет еще одно большое разочарование", - полагает он.

Что касается долгосрочной перспективы, рынок начал все более настойчиво рассматривать вариант повышения курса евро выше $1,2 в следующем году, отмечается в обзоре Bank of America Merrill Lynch. Тем не менее, прогноз самих аналитиков банка более пессимистичен и предполагает уровень в $1,15.