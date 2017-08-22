Порошенко открыл новую радиотелевизионную передающую станцию в Бахмутовке

Президент Украины Петр Порошенко во вторник днем открыл в н.п.Бахмутовка (Луганская область) новую радиотелевизионную передающую станцию, которая обеспечит трансляцию украинских теле- и радиоканалов на временно оккупированной территории Луганской области.

"Открытие телебашни в селе Бахмутовка - это шаг к восстановлению единства Луганщины и всей Украины… Жители с контролируемой территории и с оккупированных городов и районов Луганщины возвращаются в единое информационное пространство нашей Родины", - заявил П.Порошенко в ходе торжественного открытия станции.

Глава Украинского государства отметил, что "ключевой элемент российской агрессии – информационная война". Учитывая это, подчеркнул П.Порошенко, тем более важным является открытие возведенной, в том числе при помощи США, передающей станции со 134-метровой передающей вышкой с радиусом действия в 50км.

"Данная станция обеспечит трансляцию украинских 11 теле- и 4 радиоканалов на нашу временно оккупированную российским агрессором территорию", - сказал президент Украины.