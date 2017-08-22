Экономика

15:23 22.08.2017

"Корум Свет шахтера" в связи с загрузкой принимает заказы на II кв.-2018, ищет более 100 рабочих

Входящий в Corum Group завод "Корум Свет шахтера" (Харьков) в связи с загруженностью более чем на 100% в настоящее время принимает заказы уже на второй квартал 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Corum.

"С начала года завод загружен на 120%, до декабря. В настоящее время мы принимаем заказы уже на второй квартал 2018 года, и в связи с этим заводу требуется больше сотни сотрудников рабочих специальностей, а также специалисты и руководители", - цитируют в пресс-службе директора "Корум Свет шахтера" Александра Ковальчука.

В настоящее время численность сотрудников предприятия – около 2000 человек, а потребность в персонале составляет 130 человек.

В пресс-службе также сообщили, что с 1 августа на заводе планируется увеличение заработной платы максимум на 40% - на столько ее повысят основным производственным рабочим сдельщикам и повременщикам. Зарплаты мастеров и руководителей цехов, других категорий рабочих и служащих врастут поэтапно на 10-30% с 1 сентября.

Ранее зарплата основных рабочих составляла от 8 до 15 тыс. грн в зависимости от выработки и качества произведенной продукции.

"Повышение зарплаты стало возможным за счет стабильной работы предприятия и постоянной прибыли. Так, в июле завод изготовил модернизированный комбайн с бесцепной передачей для шахты в Днепропетровской области, а на днях мы отправляем на экспорт конвейер ", - отмечает А.Ковальчук.

Он также добавил, что для улучшения качества продукции завода недавно компания Corum приобрела новое зарубежное оборудование стоимостью несколько миллионов евро.

"Корум Свет шахтера" входит в производственную дирекцию Corum Group наряду с заводом "Корум Дружковский машиностроительный завод" и производит очистные и проходческие комбайны, скребковые конвейеры и другое оборудование.

На этих заводах Corum наладила выпуск продукции, ранее производившейся тремя заводами в Донецкой области, после утраты контроля над ними.

В 2016 году "Корум Свет шахтера" немного сократил чистый убыток по сравнению с 2015 годом, до 37,2 млн грн, чистый доход вырос на 74%, до 695,3 млн грн.

Corum Group объединяет машиностроительные активы финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

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