"Укроборонпром" показывает на экспозиции вооружений "Мощь непокоренных" в Киеве свыше 30 образцов ВВТ, включая танки, БМП, ЗРК, артвооружение

Госконцерн "Укроборонпром" представляет на открывшейся в понедельник в Киеве и приуроченной к 26-й годовщине Независимости Украины экспозиции вооружений "Мощь непокоренных" более 30 единиц вооружений и военной техники (ВВТ), сообщила пресс-служба госконцерна.

"Укроборонпром" продемонстрирует уже проверенные в боях танки и бронетранспортеры, артиллерийские орудия и зенитно-ракетные комплексы", - отмечается в сообщении.

Как уточняют в госконцерне, в числе презентуемой "Укроборонпромом" широкой аудитории военной техники, танк Т-72АМТ, модернизированный на столичном бронетанковом заводе совместно с воинами АТО, а также один из самых мощных и защищенных танков мира – украинский основной боевой танк (ОБТ) БМ "Оплот"

Вместе с тем, посетители экспозиции смогут ознакомиться с новой разработкой украинского ОПК - РСЗО "Верба", которая должна заменить в украинской армии известные советские РСЗО "Град", отмечается в сообщении.

Свою продукцию на выставке демонстрируют входящие в госконцерн ГП "Завод им. Малышева", Киевский, Николаевский, Львовский, Житомирский и Харьковский бронетанковый заводы, ГП "Харьковское конструкторское бюро им. Морозова", Шепетовский и Балаклейский ремонтные заводы, ГВТП "Гранит", ГП "Львовский радиоремонтный завод", ГП "Укроборонсервис", уточняет пресс-служба.

Выставка вооружений "Мощь непокоренных" продлится с 22 по 27 августа. В общей сложности вдоль Крещатика, от улицы Институтской до Европейской площади, размещено около 70 единиц военной техники, включая технику ВСУ, Национальной гвардии, Пограничной службы, а также новые разработки ОПК Украины, отмечается в сообщении.