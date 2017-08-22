Кабмин перераспределил 2,4 млрд грн субвенции на субсидии между местными бюджетами

Кабинет министров Украины перераспределил 2,414 млрд грн субвенции и государственного бюджета на льготы и жилищные субсидии между местными бюджетами.

Согласно распоряжению №558 от 18 августа, среди прочих, Кабмин уменьшил объем субвенции для Киева на 1,465 млрд грн, увеличив его для Киевской области на 831 млн грн и для Полтавской – на 662 млн грн.

Речь идет о субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот в 2017 году.