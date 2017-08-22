Экономика

13:25 22.08.2017

Кабмин перераспределил 2,4 млрд грн субвенции на субсидии между местными бюджетами

Кабинет министров Украины перераспределил 2,414 млрд грн субвенции и государственного бюджета на льготы и жилищные субсидии между местными бюджетами.

Согласно распоряжению №558 от 18 августа, среди прочих, Кабмин уменьшил объем субвенции для Киева на 1,465 млрд грн, увеличив его для Киевской области на 831 млн грн и для Полтавской – на 662 млн грн.

Речь идет о субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот в 2017 году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Автогаз на биржевых торгах "Укргазвыдобування" подорожал на 42-44%

Топ-100 госкомпаний в 2016г получили 26,4 млрд грн чистой прибыли

Новая версия OC Android названа в честь печенья Oreo

Зарплата учителей будет повышена на 25% в 2018 году

Американская XCoal отгрузила первую партию угля в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Киева ищут инвестора для переформатирования Бессарабского рынка

МАУ настаивает на обоснованности своих исков к Мининфраструктуры и Ryanair

ИМК рефинансировал задолженность перед ЕБРР и Альфа-Банком на $20 млн

FAW-Volkswagen выпустил с конвейера 15-миллионный автомобиль

АМПУ проведет дноуглубление в Херсонском порту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
электрофурнитура
РЕКЛАМА