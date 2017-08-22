ИМК рефинансировал задолженность перед ЕБРР и Альфа-Банком на $20 млн

Агрохолдинг ИМК в июле-августе 2017 года осуществил рефинансирование кредитов от "Альфа-Банка" ($10 млн) и Европейского банка реконструкции и развития ($10,1 млн).

Согласно пресс-релизу ИМК, благодаря проведенному рефинансированию его финансовые расходы сократились на $850 тыс. в год.

Планируется, что к концу 2017 года общий долг ИМК составит около $65 млн, что на 22% меньше по сравнению с 2016 годом.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля и производством молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Агрохолдинг обрабатывает 136,6 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

ИМК в 2016 году увеличил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом – до $21,8 млн. Выручка сократилась на 11% - до $124,74 млн. Показатель EBITDA составил $59 млн, что на 10% ниже, чем в 2015 году.